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Gündem Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı! Ermeniler saldırıya geçti
Gündem

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı! Ermeniler saldırıya geçti

Yeniakit Publisher
2023-09-15 09:18:00 -
Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı! Ermeniler saldırıya geçti

Ermeni gruplar Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Ayrıca Ermeni grupların Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştığı açıklandı.

Ermenistan, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’ı işgal girişimine yeniden başladı.

Dağlık Karabağ 2020 yılında Ermenistan’ın elinden kurtarılmıştı.

Tüm bu süreçler yaşanırken Ermenistan provakasyonlarını sürdürüyor.

Ermeni birlikler ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı duyuruldu.

"Defalarca ateş açtılar"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
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14 Eylül'de 19.35'te Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birlikler, Çambarak ilçesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilçesinin Zamanlı yerleşimi yönündeki mevzilerine defalarca ateş açtı.

Azerbaycan orudusu, söz konusu doğrultuda müdahale tedbirleri aldı.

Ermeni gruplar Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştı

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise yasa dışı Ermeni grupların, Ağdam istikametinde Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştığı bilgisi verildi

Yasa dışı gruplara vurgu yapıldı

Yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

19.05-19.25 saatleri arasında Rus Barışı Boruma Birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan ordusunun Ağdam bölgesindeki mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştı.

Açıklamaya göre, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı acil tedbirler sonucu çalışmalar derhal durduruldu.

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Yorumlar

Serdar

Gene kaşınıyorlar.Güvendikleri dağlara kar yağınca anlarlar.

bunlar devlet degil dun sscb/rusya nin bugun amerikan-bati emperyalistlerinin WC KAĞIDI toplama kukla teroristleri....

.......
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