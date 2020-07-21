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Dünya

Azerbaycan saldırıyı dünya ile paylaştı! Yaralı haberleri geliyor

Saldırgan Ermenistan, sınır hattında Azerbaycan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı, saldırıların sürdüğünü ve yapılan karşı saldırılar sonrası 2 Ermeni askerinin yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:11:00 -
Azerbaycan saldırıyı dünya ile paylaştı! Yaralı haberleri geliyor

Azerbaycan, Ermenistan'ın cephe hattında ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan ordusunun cephe hattındaki saldırılarının Azerbaycan ordusunca engellendiğini bildiriken 2 Ermenistan askerinin ağır yaralandığını belirtti.

EAzerbaycan, Ermenistan'ın cephe hattında ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı yaptığı son dakika haçıklamasında; Ermenistan'ın saldırılarının Aerbaycan ordusunca engellendiğini bildirdi. Dergahlı, önleyici tedbirler sonucunda Ermenistan ordusunun iki askerinin ağır yaralandığını dile getirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan ordusunun cephenin farklı yönlerinde ateşli silahlar kullanarak ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, karşı tarafın cephedeki faaliyetlerinin Azerbaycan ordusunca engellendiğini kaydetti. Dergahlı, önleyici tedbirler sonucunda Ermenistan ordusunun iki askerinin ağır yaralandığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

12 Temmuz'da Tovuz bölgesine saldırı

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

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