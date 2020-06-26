BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan'da, Silahlı Kuvvetler Günü ve Azerbaycan ordusunun 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'da Osmanlı subaylarının katkılarıyla kurulan ordu, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ile yaptığı iş birliği sayesinde bölgenin en güçlü orduları arasında yer alıyor.

Azerbaycan ordusu, hükümetin 26 Haziran 1918'de aldığı kararla, daha önce Çar Rusyası ordusunda görev yapan Azerbaycanlı subaylar tarafından kuruldu.

Azerbaycan hükümeti, ilk anlaşmasını Batum'da Osmanlı Devleti ile imzaladı. Anlaşmanın 4. maddesine istinaden, Azerbaycanlı yetkililer Osmanlı'dan askeri yardım isteğinde bulundu. Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa (Killigil) komutasında bir ordu kurarak Bakü ve Azerbaycan’ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi.



Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu, Azerbaycan ordusu ile 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı.

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılınca Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'ı terk etmek zorunda kaldı. Fakat Kafkas İslam Ordusunun bazı subayları Azerbaycan ordusunu eğitmek için ülkeyi terk etmedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu, milli ordu feshedildi.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasıyla Azerbaycan yeniden bağımsızlığını elde etti ve ordu tekrar kuruldu.

Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye oldu ve her alanda olduğu gibi askeri alanda da Türkiye Azerbaycan'a destek verdi. İki ülke arasında 1992'den bu yana askeri konuları içeren yaklaşık 100 anlaşma ve protokol imzalandı.

Anlaşmalar doğrultusunda Türkiye, savunma sanayinin geliştirilmesi, askeri uzmanların yetiştirilmesi konularında Azerbaycan'a yardım sağladı. Çok sayıda Azerbaycanlı Türkiye'de harp okullarında eğitim gördü, Azerbaycan harp okulu da Türkiye'nin katkılarıyla NATO standartlarında eğitim verem kurum haline geldi.

İki ülke 2013'te imzalanan muhtıra gereği her yıl atışlı ortak tatbikatlar yapmaya başladı.

Her yıl düzenlenen TurAz Kartalı ve TurAz Kartalı tatbikatlarıyla iki ülke hava kuvvetleri arasında koordinasyon ve iş birliğini pekiştirildi.

Süreç içerisinde Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayi alandaki iş birliği de gelişti. Daha çok Rus yapımı silahlar ve askeri araçlara sahip Azerbaycan, Türk savunma sanayi şirketlerinin ürettiği silah ve mühimmattan da alarak savaş gücünü artırdı.

2019'da 13 ortak tatbikat geçekleştiren Türkiye ve Azerbaycan bu yıl yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle ortak tatbikatlara geçici olarak ara verdi fakat askeri iş birliği sürdürüldü.

25 Şubat 2020'de imzalanan "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması"na göre Türkiye Azerbaycan'a 200 milyon Türk lirası değerinde mali yardımda bulunacak, Azerbaycan bu meblağla Türk savunma sanayisi şirketlerinden ürün ve hizmet alacak.



Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Türk üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) alacaklarını açıkladı.