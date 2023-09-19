Azerbaycan ordusu telsiz kulesini böyle vurdu!
Azerbaycan ordusu Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında Karabağ bölgesinde konuşlu Ermenilerin telsiz kulesini vurdu.
Azerbaycan ordusu, Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.
Operasyon görüntüleri servis edildi!
Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryaları, Azerbaycan tarafından imha edildi.
Azerbaycan ordusunun telsiz kulesiyle topçu bataryaları vurduğu operasyon görüntüleri dünyaya servis edildi.