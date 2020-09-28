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Dünya Azerbaycan ordusu oraya girdi! Ermeniler adım dahi atamayacak
Dünya

Azerbaycan ordusu oraya girdi! Ermeniler adım dahi atamayacak

Dün başlayan çatışmalar sonrasında Azerbaycan güçleri kontrol altına alınan Ağdere ve Murovdağ yönünde bazı stratejik yüksekliklerde konuşlanmaya başladı. Bölgeye Ermeni kuvvetleri hiç bir şekilde yaklaştırılmayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:16:00 -
Azerbaycan ordusu oraya girdi! Ermeniler adım dahi atamayacak

Dün sabah saatlerinde Ermenistan’ın hain saldırısı sonrası Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak çatışmalar başlamıştı.

Savaş hali ilan eden Azerbaycan birç ok stratejik noktayı ele geçirdi.

Azeri ordusunun düzenlediği harekatın en stratejik aşaması, Karabağ’a hakim noktada olan Murovdağ’da kontrolün ele geçirilmesi olduç

Azeri kuvvetleri kontrol altına alınan Ağdere ve Murovdağ yönünde bazı stratejik yüksekliklerde konuşlandı.

Ermeniler yaklaştırılmayacak

Murovdağ bölgesi, Karabağ’ın kuzeydoğusunda bulunmas nedeniyle stratejik bir nokta. Bu konumuyla da başta Ermenistan saldırıları altındaki Terter ve Ağdam bölgesi başta olmak üzere Gence ve Tovuz ile Karabağ’ın tamamına hakim bir alan olma özelliğini taşıyor.

Azerbaycan ordusu, Murovdağ’da konuşlanmasıyla birlikte büyük bir üstünlük elde etmiş olacak. Bölgeye Ermeni kuvvetlerinin yaklaşabilmesi neredeyse imkansız olarak görülüyor.

Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Azerbaycan mı? Ermenistan mı?
Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Azerbaycan mı? Ermenistan mı?

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Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Azerbaycan mı? Ermenistan mı?

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