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Gündem Azerbaycan ordusu Karabağ'a Türk bayrağıyla girdi!
Gündem

Azerbaycan ordusu Karabağ'a Türk bayrağıyla girdi!

Yeniakit Publisher
2023-09-30 12:00:00 -

Antiterör operasyonundan zafer elde eden Azerbaycan ordusu, Hankendi'ye Türk bayrağıyla girdi. Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Azerbaycan 30 yıllık işgalin ardından kavuştuğu Karabağ için bir kez daha atağa geçti.

Ermenilerin Karabağ'daki provokasyonları Azerbaycan'da bardağı taşıran damla oldu.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Karabağ'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla antiterör operasyonu başlatıldı.

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenileri temizledi.

1 gün süren operasyonun sonrasında Ermenistan'ın geri adımıyla ateşkes ilan edildi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karabağ'a Türk bayrağıyla girdiler

Operasyon sonrasında ortaya çıkan görüntüler ise göğüs kabarttı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in zafer ilan etmesinin ardından Azerbaycan ordusu Karabağ Hankendi’ye Türk bayrağı ile girdi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği bir kez daha gözler önüne serildi.

 

Ne olmuştu?

Ermenistan provokasyonlarıyla bardağın son damlasını taşırırken, Azerbaycan 19 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyon sürecine ilişkin, "Karabağ'daki Ermeni güçlerinin silah bırakması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak" tavrını ortaya koydu.

Operasyon tüm hararetiyle sürerken Ermenistan geri adım attı.

Rus basını; Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan’ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini duyurdu.

Bir diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki terörle mücadele operasyonlarının Türkiye saati ile 12.00 yerel saatle 13 itibariyle ateşkesin sağlandığını açıkladı.

Ermeni provokasyonları

Yasa dışı yönetim, son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan’dan gelen sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül günü sözde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması, tansiyonu artıran önemli etkenlerden biri oldu.

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