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Dünya Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü
Dünya

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:40:00 -
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin kayıp mevzileri yeniden işgal etmek için geceleri Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrayil yönünde küçük gruplarla saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları engellediği, Ermeni ordusuna ait 1 T-72 tankı, 3 Grad füze sisteminin imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun 9. alayının topçu birliklerinin Hadrut yönünden çekildiği, alayın 5. tabur personelinin zırhlı araçlarını terk edip kaçtığı kaydedildi.

Aynı şekilde Ermeni ordusunun 5. ve 522. alay personelinin araçlarını savaş alanına bırakarak geri çekildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği topçu ateşi ile Ermeni ordusunun 1. alayının sürekli konuşlanma noktasında bir yeraltı sığınağının yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı olduğu belirtildi.

Ermenistan sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor

Bakanlığın bir başka açıklamasında da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Ağdam, Terter ve Goranboy vilayetlerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da düzenlenen görüşmelerde 10 Ekim Cumartesi saat 12: 00'den itibaren Dağlık Karabağ'da cenaze ve tutuklu değişimini öngören insani ateşkes kararı almıştı.

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