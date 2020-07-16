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Dünya

Azerbaycan ordusu Ermenistan İHA'sını indirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınır hattında saldırılarına devam eden Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) indirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:28:00 - 2020-07-16 11:29:21
Azerbaycan ordusu Ermenistan İHA'sını indirdi

Azerbaycan ordusundan Ermenistan'a bir darbe daha vuruldu. Azerbaycan ordusu, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

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