  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
Aktüel

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-01 07:20:32 -
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Grad" füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

Son dakika haberler. Türkiye İzmir’den gelen deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli son deprem haberini İzmir’de olduğunu açıkladı. İzm..
Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler
Gündem

Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Cemevi'ni kullanan Alevi dernek yöneticilerine ağır sözler sarf etti.

Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Dünya

Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı!

Azerbaycan Ermenistan çatışmaları sırasında birçok Ermeni askeri öldürüldü. Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri Azerbaycan askerleri t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay