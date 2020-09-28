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Aktüel Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
Aktüel

Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:14:58 -
Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.

Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

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