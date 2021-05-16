  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ülkenin kuzeybatısı için uyarı
ABD'de binlerce kişi Filistin için sokağa döküldü
Çorum'da korkutan deprem
Normalleşme öncesi '4. dalga' uyarısı
Dünya Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı
Dünya

Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı

15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:45:00 -
Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, askeri tatbikata başlanıldığı bildirildi. 15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye itirafı
Dünya

İsrail'den Türkiye itirafı

Filistinlilere zulmeden İsrail'in karşısında ön safta Türkiye'nin durduğu Jerusalem Post Gazetesi'nde yer alan makalede itiraf edildi. Türki..
Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!
Ekonomi

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!

Bir dönem batıcı laikçi seküler hayatın televizyonlardaki temsilcisi olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunları sonrası maneviyata yön..
Boykot kararı aldılar! Joe Biden'a İsrail tepkisi
Dünya

Boykot kararı aldılar! Joe Biden'a İsrail tepkisi

Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, terörist İsrail yanlısı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği Ramazan Bayr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay