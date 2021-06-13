Azerbaycan, o harita karşılığında Ermeni askerleri teslim etti

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki takas işlemimin Azerbaycan-Gürcistan sınırında Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Azerbaycan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili liderliğindeki bu insani eylemi gerçekleştirmedeki desteğini takdir etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan'ın 97 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etmesini memnuniyetle karşıladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Azerbaycan'ın gözaltındaki 15 Ermeni vatandaşını serbest bırakmasını ve onların Ermenistan'da ailelerine dönmesini memnuniyetle karşılıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a mayın arındırmayı kolaylaştıracak ve gelecekteki kayıpları önleyecek önemli bilgileri sağlama kararından da memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Gürcistan hükümetine de söz konusu gelişmede oynadığı rol dolayısıyla minnettar olduklarını belirten Blinken, ABD'nin bu tür adımların daha fazla iş birliğine zemin hazırlamasını umut ettiğini vurguladı.

Bütün tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapan Blinken, bu konuda bölge ülkelerine iş birliği ve sorunların çözümünde yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan'a AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının gözetiminde kapsamlı bir siyasi çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.