  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden AFAD’a 1 milyon lira yardım
Aktüel

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden AFAD’a 1 milyon lira yardım

Kardeş Azerbaycan’ın çeşitli kurumlarının Türkiye’deki depremzedeler için gönderdiği yardımlar sürüyor. Son olarak, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (ANAS) AFAD’a yardımları sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-02-22 13:12:00 -
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden AFAD’a 1 milyon lira yardım

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (ANAS) 6 Şubat'ta Türkiye'deki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD’a 1 milyon lira bağışladı. Azerbaycan Millî İlimler Akademisi kolektifi, 20 Şubat'a kadar Türkiye'nin AFAD teşkilatına 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi’nin Türkiye’deki depremzedelere mali yardım yapmaya devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23