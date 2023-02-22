Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nden AFAD’a 1 milyon lira yardım
Kardeş Azerbaycan’ın çeşitli kurumlarının Türkiye’deki depremzedeler için gönderdiği yardımlar sürüyor. Son olarak, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (ANAS) AFAD’a yardımları sürüyor
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (ANAS) 6 Şubat'ta Türkiye'deki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD’a 1 milyon lira bağışladı. Azerbaycan Millî İlimler Akademisi kolektifi, 20 Şubat'a kadar Türkiye'nin AFAD teşkilatına 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi’nin Türkiye’deki depremzedelere mali yardım yapmaya devam edeceği bildirildi.