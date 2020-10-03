Azerbaycan, Madagiz bölgesini kontrol altına aldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki Madagiz'in Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi." ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Madagiz bölgesinin kontrol altına alındığını duyurdu. İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusu bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağını çekti. Madagiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda dün, işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladığını duyurmuştu.
Madagiz kurtarıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi. Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.
Yeni gelen haberlere göre Azerbaycan ordusu, Madagiz bölgesini kontrol altına aldı. İlham Aliyev, Madagiz'in alındığını Twitter hesabından duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
İşte Aliyev'in o paylaşımı: