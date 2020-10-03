  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan, Madagiz bölgesini kontrol altına aldı
Dünya

Azerbaycan, Madagiz bölgesini kontrol altına aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki Madagiz'in Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi." ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:49:00 - 2020-10-04 01:49:38
Azerbaycan, Madagiz bölgesini kontrol altına aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Madagiz bölgesinin kontrol altına alındığını duyurdu. İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusu bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağını çekti. Madagiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu,  topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda dün, işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Madagiz kurtarıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi. Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

Yeni gelen haberlere göre Azerbaycan ordusu, Madagiz bölgesini kontrol altına aldı. İlham Aliyev, Madagiz'in alındığını Twitter hesabından duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

İşte Aliyev'in o paylaşımı:

Son dakika! Azerbaycan bayrağı dikti
Son dakika! Azerbaycan bayrağı dikti

Dünya

Son dakika! Azerbaycan bayrağı dikti

Azerbaycan askerine moral şiiri: Ya Karabağ ya ölüm!
Azerbaycan askerine moral şiiri: Ya Karabağ ya ölüm!

Gündem

Azerbaycan askerine moral şiiri: Ya Karabağ ya ölüm!

Azerbaycan bayrağı göndere çekildi!
Azerbaycan bayrağı göndere çekildi!

Dünya

Azerbaycan bayrağı göndere çekildi!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Devam Allahına kurban olduklarım.. işte bu.. vura vura alıyoruz...
  • Yanıtla

sizofren savar

HEPİMİZ ERMENİYİZ DİYE BAGIRAN ERMENİ SEVİCİ CHP LİLER NEREDE?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu
Siyaset

CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu

CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Selin Sayek Böke'ye yakınlığıyla bilinen İlhan Cihaner'in "Gelecek İçin Biz" grubu Azerbaycan'ın harekete geçme..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Dünyada sayılı! TSK envanterine giriyor
Teknoloji

Dünyada sayılı! TSK envanterine giriyor

MKEK, TSK envanterinde yer alan paletli zırhlı araçların modernizasyonu için hibrit, insansız ve silah sistemi içeren çözüm geliştirdi...
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay