Azerbaycan lideri Aliyev'den 'Türkiye' açıklaması: Gerek yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İngiliz BBC'ye açıklamalarda bulundu.

'Türkiye’nin müdahalede bulunacağı gün gelecek mi' sorusuna cevap veren Aliyev, “Çok uzağa bakmak istemiyorum, çünkü savaş alanındaki duruma bağlı olacak. Ermenistan’ın ve diğer ülkelerin davranışlarına bağlı olacak. Çünkü birçok kez çatışmanın uluslararasılaşmasına karşı olduğumuzu söyledim. Tüm ülkelerden, komşu ülkelerden, komşu olmayan ülkelerden bu çatışmadan uzak durmalarını istedik. Uluslararası olarak kabul görmüş kendi toprağımızda savaşıyoruz. Bu bizim düşüncemiz. Bence şu anda olan şey devam edecek, dolayısıyla Türk ordusunun müdahalesine gerek kalmayacak. Ancak yıllar önce Türkiye ile dışarıdan müdahale olması durumunda askeri destek sağlayan bir belge imzaladık. Azerbaycan dışarıdan saldırıya uğrarsa ve Azerbaycan Türk askeri desteğine ihtiyaç duyarsa, bu seçeneği değerlendireceğiz” dedi.