Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu
Ermenistan provokasyonları devam ederken Azerbaycan yeniden Karabağ'a operasyon başlattı. Rusya ise çatışma ortamında tarafsız kalacağını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Rusya, 'Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyona Rus barış gücü müdahale etmeyecektir' açıklamasında bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Rusya, "Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyona Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'daki gelişmeler konusunda Azerbaycan'la bağlantıda" dedi.