  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-19 14:20:00 -
Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu

Ermenistan provokasyonları devam ederken Azerbaycan yeniden Karabağ'a operasyon başlattı. Rusya ise çatışma ortamında tarafsız kalacağını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Rusya, 'Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyona Rus barış gücü müdahale etmeyecektir' açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Rusya, "Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyona Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'daki gelişmeler konusunda Azerbaycan'la bağlantıda" dedi.

İşgalci Ermenistan talan etti! Azerbaycan 28 yıl sonra ihya ediyor
İşgalci Ermenistan talan etti! Azerbaycan 28 yıl sonra ihya ediyor

Dünya

İşgalci Ermenistan talan etti! Azerbaycan 28 yıl sonra ihya ediyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan'dan Ermenistan'a nota! 'Derhal çıkarılsın'
Azerbaycan'dan Ermenistan'a nota! 'Derhal çıkarılsın'

Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan'a nota! 'Derhal çıkarılsın'

Ermeni mayınları 2 Azerbaycanlıyı öldürdü
Ermeni mayınları 2 Azerbaycanlıyı öldürdü

Dünya

Ermeni mayınları 2 Azerbaycanlıyı öldürdü

Dünyaya duyuruldu! Azerbaycan askeri operasyon başlattı
Dünyaya duyuruldu! Azerbaycan askeri operasyon başlattı

Dünya

Dünyaya duyuruldu! Azerbaycan askeri operasyon başlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23