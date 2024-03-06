Azerbaycan işgal edilen topraklarda temizlik! Ermenistan’ın sözde meclisi artık yok

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarını yeniden imar etme çalışmalarını sürdürüyor. Karabağ’da Ermeni işgali döneminde yasadışı olarak inşa edilen yapılar tek tek yıkıyor ve şehrin tarihi yapıları restore ediliyor. Bu kapsamda, Hankendi şehrinde işgal döneminden kalan sözde “Parlamento” ve “Gaziler” binalarının yıkımına başlandı.

Hankendi’de işgalci Ermeniler tarafından “Parlamento” binası 1994’te, “Gaziler” binası ise 2013’te inşa edildi. Sözde “Gaziler” binasının 2013 yılında gerçekleşen açılış törenine dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da katılmıştı.

Azerbaycan hükûmetinin talimatıyla yıkımına başlanan ve işgal döneminde Hankendi’nin merkez meydanında yer alan 3 katlı binada kendilerini “milletvekili” olarak adlandıran 33 Ermeni faaliyet gösteriyordu.

HANKENDİ’NİN SİLAHLARDAN TEMİZLENME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

28 Aralık 1991 tarihinde Ermeni işgaline uğrayan ve Azerbaycan’ın 2023 yılının eylül ayında gerçekleştirdiği antiterör operasyonuyla işgalin son bulduğu Hankendi’de mühimmat ve patlayıcılardan arındırılma faaliyetlerinin devam edildiği kaydedilmişti. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı basın servisi, şehir bölgesinde 2 adet “AKS-74” ünitesi, 1 “AK-74M”, 4 “AK-47”, 1 “AK-103”, 4 “AKMS”, 5 AK-74 otomatik silah, 2 adet “TOZ” marka av tüfeği, 1 adet “APS” marka tabanca, 2 adet “Makarov” marka tabanca, 6 el bombası, 1 adet “PK” marka makineli tüfek, farklı kalibrelerde 2536 kartuş, 4 adet süngü-bıçak, 39 kartuşlu tarak ve 30 tarak bulunduğunu açıklamıştı.

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