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Gündem Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası gerçekleşti
Gündem

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2023-12-13 16:14:00 -
Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası gerçekleşti

Azerbaycan ordusuna mensup Hüseyn Axundov ve Aqşin Babirov, Nisan ayında sınır bölgesinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu esir düşmüştü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan esir takası kapsamında iki Azerbaycanlı asker Hüseyn Axundov ve Aqşin Babirov, Azerbaycan’a teslim edildi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında daha önce üzerinde anlaşılan esir takası bugün Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gazah bölgesinin Bala Caferli köyü yakınında yapıldı. Azerbaycan ordusuna mensup Hüseyn Axundov ve Aqşin Babirov, Nisan ayında sınır bölgesinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu esir düşmüştü. İki Azerbaycanlı asker bugün Ermenistanlı yetkililer tarafından Azerbaycan’a teslim edildi. Yetkililer, Ermenistanlı esirlerin de teslim edildiğini açıkladı.

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