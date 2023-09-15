Azerbaycan ile AFAD arasında kritik imza

Toplantıda Azerbaycan ve Türkiye bilim kurumları arasında karşılıklı bilimsel ilişkilerin geliştirilmesine değinen ANAS Başkanı Akademisyen İsa Habibbeyli, Akademi ile AFAD arasında deprem araştırması, bilim alanında öngörülen temel bilimsel alanlarda işbirliği olanaklarına dikkat çekti. ANAS başkanı ayrıca Şuşa'da Türk meslektaşlarımız tarafından sağlanan sismik istasyonun kurulum çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

AFAD Başkanı Okay Memiş ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sismoloji alanındaki ilişkilerin mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Deprem konusunda karşılıklı bilgi alışverişi ve teknik araçların uygulanması konularına değindi.

Toplantıda, AFAD ile ANAS Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi arasında sismolojik araştırmalar alanında yürütülen ortak çalışmalar ele alınırken, imzalanan işbirliği anlaşmasının her iki kuruluş arasındaki ilişkilerin daha da genişletilmesine temel oluşturacağı vurgulandı.

Ardından Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi ile Türkiye Cumhuriyeti Acil Durum Yönetim Ajansı (AFAD) arasında Deprem İzleme Sistemleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat metnine ANAS Başkanı akademisyen İsa Habibbeyli ve AFAD Başkanı Okay Memiş imza koydu.

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