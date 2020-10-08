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Dünya Azerbaycan, Ermenistan'ın tank ve mühimmatlarına el koydu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın tank ve mühimmatlarına el koydu!

Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırıları büyük bir misillemeyle karşılık bulan Ermenistan kayıp vermeye devam ediyor. Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve mühimmatlar Azerbaycan ordusuna geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:13:00 -

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tankın ele geçirdiğine dair görüntüleri paylaştı.

Ermenistan'ın bir takım devletlerin gazına gelerek Azerbaycan'a yönelik başlattığı operasyonlar hiç beklemediği şekilde devam ediyor. Uluslararası kamuoyundan destek göremeyen ve defalarca çıktığı kanallarda sunucuların rezil ettiği Paşinyan, Azerbaycan karşısında büyük bir hüsrana uğradı.

Azerbaycan ordusu, işgalden kurtardığı bölgelerde Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tankı ele geçirdi. Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

 

Ermeni askerler tankları bırakıp kaçtı

Tankların mevzilerini bırakıp kaçan Ermenistan askerlerine ait olduğu belirtildi.

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Yorumlar

Ulvi

Yunanistan ders çıkarıyorsundur inşallah.Türkiyeyle dalaşırsan bu kadar sürmez.24 saatte İyon denizinde yüzmeye başlarsın.
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