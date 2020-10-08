Azerbaycan, Ermenistan'ın tank ve mühimmatlarına el koydu!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tankın ele geçirdiğine dair görüntüleri paylaştı.

Ermenistan'ın bir takım devletlerin gazına gelerek Azerbaycan'a yönelik başlattığı operasyonlar hiç beklemediği şekilde devam ediyor. Uluslararası kamuoyundan destek göremeyen ve defalarca çıktığı kanallarda sunucuların rezil ettiği Paşinyan, Azerbaycan karşısında büyük bir hüsrana uğradı.

Azerbaycan ordusu, işgalden kurtardığı bölgelerde Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tankı ele geçirdi. Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Ermeni askerler tankları bırakıp kaçtı

Tankların mevzilerini bırakıp kaçan Ermenistan askerlerine ait olduğu belirtildi.