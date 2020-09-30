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Aktüel Azerbaycan, Ermenistan'ın kayıp verdiği anların görüntüsünü paylaştı
Aktüel

Azerbaycan, Ermenistan'ın kayıp verdiği anların görüntüsünü paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:17:14 -
Azerbaycan, Ermenistan'ın kayıp verdiği anların görüntüsünü paylaştı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun karşı saldırısında Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirildiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Ermeni askerlerin vurulma anının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

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