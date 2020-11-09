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Dünya Azerbaycan, Ermenistan'ın Hocavend'deki sığınaklarını yerle bir etti
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın Hocavend'deki sığınaklarını yerle bir etti

Azerbaycan'ın işgal altındaki yerleri kurtarma operasyonu başarılı bir şekilde devam ederken Ermenistan ordusunun Hocavend yönündeki mevzileri, siperleri ve sığınakları imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:40:00 -

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla başlayan Azerbaycan'ın işgal altındaki yerleri kurtarma operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Hocavend yönündeki mevzileri, siperleri ve sığınaklarını vurarak imha etti.

Ermenistan sığınakları yerle bir edildi

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hocavend yönünde Ermenistan ordusuna ait mevzilerin, siperlerin ve sığınakların açılan topçu ateşi ile imha edildiği bildirildi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan zafere çok yakın

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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