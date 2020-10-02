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Dünya Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu noktası ve tankı imha etti
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu noktası ve tankı imha etti

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla iki ülke arasında yaşanan çatışmalar 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait bir topçu noktasının ve tankının imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:44:00 -

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıya Azerbaycan'ın karşılık vermesiyle çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin yardımıyla da Azerbaycan, Ermenistan'a ait noktalara bomba yağdırmaya devam ediyor. Son olarak Azerbaycan,Ermenistan’a ait bir topçu noktasını ve tankı imha etti.

Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarının 6'ncı gününde işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu operasyonlarını yine o bölgede yoğunlaştırdı.

Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor

Öte yandan Ermenistan silahlı kuvvetleri kasıtlı olarak Azerbaycan yerleşim birimlerini ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Sadece bugün Terter'e 2 binden fazla mermi isabet etti. Bu vahşilik, barbarlık ve insanlık dışı davranıştır." ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait bir topçu noktasını ve tankı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, topçu noktası ve tankın imha anına dair görüntüleri paylaştı.

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