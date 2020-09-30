  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerini imha etti
Aktüel

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerini imha etti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:29:00 -
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerini imha etti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17:30'a kadar cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 4 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha edildi." bilgisi verildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerine düzenlenen saldırıların havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı
Siyaset

Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İsmail Küçükkaya’nın kendisi hakkında kullandığı ‘Anketçi’ ifadesine tepki gösterdi. Saygısızlık yapa..
Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Dünya

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu
Ekonomi

Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu

BOTAŞ, doğalgazda Ekim ayı tarifelerini açıkladı. Yapılan açıklamada gerek konut, gerekse sanayide gaz fiyatlarını “sabit” tuttuldu. ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay