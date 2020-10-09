  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerine dair ilk görüntüler
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerine dair ilk görüntüler

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısı 1 saat aranın ardından yeniden başladı. Bu arada gelen görüntülerde Ermenistan bakanının yüz ifadesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:39:00 - 2020-10-09 23:44:23

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısı 1 saatlik aranın ardından yeniden başladı. Görüşmeye dair gelen görüntülerde Ermenistan bakanının surat ifadesi dikkat çekti.

Esir ve ölü takası 

Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan'dan yapılan misilleme, Ermenistan tarafında panik havası sürdürmeye devam ediyor. Bölgenin kilit ülkelerinden Rusya, Güney Kafkasya’daki gerilime karşı harekete geçti. Kremlin Sarayı, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarını bölgede ateşkes sağlanması, esir ve ölülerin takası için görüşmeye çağırdı.

 

Rusya’nın çağrısı iki ülke tarafından karşılık bulunca bugün başkent Moskova’da yerel saatle 16.30’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ev sahipliğinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında kritik toplantı başladı.

BM'den toplantıyla ilgili açıklama

Rusya’nın hamlesiyle iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelirken, tüm dünya tarafından gözler Moskova’ya çevrildi. Birçok ülkenin basın kuruluşları tarafından toplantının sonucu merakla beklenirken, toplantı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) kanadından açıklama geldi.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric toplantıyla ilgili, “Bu toplantıyı ve çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu girişimlerle saldırıların son bulacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya ara verildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konutu’nda saat 16.30’da başlayan toplantı hala devam ederken, toplantıya 1 saat ara verildi. Edinilen bilgilere göre bu 1 saatlik arada Bakan Bayramov, Azerbaycan’ın Moskova’da bulunan konsolosluk binasına gitti. Burada bir süre Azerbaycanlı heyetle değerlendirme toplantısı yapan Bayramov, bir süre sonra konsolosluk binasından ayrılarak tekrar Rusya Dışişleri Bakanlığı Konutu’na geldi.

Bayramov’un dönmesiyle birlikte toplantı 1 saatlik aranın ardından tekrar başladı. Lavrov, Bayramov ve Mnatsakanyan arasındaki Dağlık Karabağ zirvesi hala devam ederken, toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Paşinyan, Ziya'yı da geçti'
Paşinyan, Ziya'yı da geçti'

Dünya

Paşinyan, Ziya'yı da geçti'

30 yıl sonra böyle görüntülendi!
30 yıl sonra böyle görüntülendi!

Dünya

30 yıl sonra böyle görüntülendi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor
Dünya

Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor

Milletvekili seçimleri sonrası karışan Kırgızistan'da hükümet bugün düştü. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Ceenbekov baş..
Görüntüleri yayınladılar! Savaş uçakları konuşlandırıldı
Dünya

Görüntüleri yayınladılar! Savaş uçakları konuşlandırıldı

ABD’nin F / A-18F savaş uçağıyla ilgili fotoğraf yayınlandı. F / A-18F savaş uçağının gizli kızılötesi sensörlerle Orta Doğu’da saldırı yapt..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay