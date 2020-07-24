  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde sessizlik hakim ama... Putin'den flaş sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin durum değerlendirmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:45:00 -
Azerbaycan-Ermenistan geriliminde sessizlik hakim ama... Putin'den flaş sözler

Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından konuşan Rusya lideri, durumun Moskova için oldukça hassas olduğunu söyledi.

Kafkasya ülkeleri Azerbaycan ve Ermenistan sınırında geçen hafta gerçekleşen çatışmaların ardından, Rusya lideri Vladimir Putin ilk kez açıklama yaptı.

Putin, iki eski Sovyetler Birliği ülkesinin sınırında ortaya çıkan durumun Moskova yönetiminin çok hassas olduğunu söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün Rusya'nın gerilimin tırmanmasını önlemek için somut adımlar attığını söylemişti.

Kafkaslarda tansiyonun yükselmesine yol açan çatışma Dağlık Karabağ'da değil, kuzeydeki Tovuz bölgesinde çıkmıştı. Ermenilerin saldırısında aralarında bir tümgeneralin de olduğu 11 Azeri askeri yaşamını yitirmişti. Ermenistan ordusu ise, aralarında subayların bulunduğu çok sayıda kayıp verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı