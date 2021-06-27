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Dünya Azerbaycan duyurdu: Ermenistan askerlerinden yeni provokasyon!
Dünya

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan askerlerinden yeni provokasyon!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 12:31:00 -
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan askerlerinden yeni provokasyon!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan mevzilerin, 26 Haziran saat 14.50'den 27 Haziran saat 03.00'a kadar Vardenis ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

 

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