  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan dünyaya duyurdu: Arthur Grigoryan'ı gece öldürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: Arthur Grigoryan'ı gece öldürdük

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde cephe hattında yaşanan çatışmalarda 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:57:00 -
Azerbaycan dünyaya duyurdu: Arthur Grigoryan'ı gece öldürdük

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,” 11-12 Ekim gecesi, tüm cephe boyu durum gergin kaldı. İnsani ateşkese uymayan Ermenistan ordusu, kaybettikleri mevzileri geri almak için Ağdere-Ağdam ve Füzuli-Cebrayıl yönünde küçük gruplar halinde defalarca Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulundu” ifadelerine yer verdi

Çıkan çatışmalarda çok sayıda Ermenistan askeri, 3 BM-21 "Grad" roketatar, 1 T-72 tankı, çok sayıda askeri araç cephenin farklı yönlerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 9. Alayı Topçu Komutanı Hadrut yerleşim biriminden çekildiği ve alayın 5. taburunun askerleri mevkilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan, öldürülenler arasında yer aldığı ve tüm cephe hattının Azerbaycan ordusunun kontrolü altına olduğu bildirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AA

SAVAŞ BAŞLAMADAN SÖYLEDİK AMA DİNLEYEN KİM ERMENİSTANA GÖNDERİN GERİLLA SAVAŞI YAPACAK GÖNÜLLÜ EKİPLER İÇERİYİ CEHENNEME ÇEVİRSİNLER ERMENİ ALÇAĞI VURACAK SEN DURACAKSIN RUS ALÇAĞI KARIŞIR KORKUSUYLA SAVAŞSA SAVAŞ RUSYAYI ATEŞ TOPUNA DÖNÜŞTÜRÜR İÇİNDEKİ AZINLIKLAR AH ÇEÇEN KARDEŞLER AH RUS ALÇAĞINI NASIL DÜMDÜZ EDİYORDUNUZ
  • Yanıtla

Seza

Gebersinnnlerr
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ermenistan ateşkesi bozdu! Türkiye'den flaş hamle
Gündem

Ermenistan ateşkesi bozdu! Türkiye'den flaş hamle

İşgalci Ermenistan'ın ateşkesi bozmasının ardından Türkiye'den flaş bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus yetkililer ile b..
Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu
Gündem

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin önünde eğildiğini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eski eş genel başkanı Selahattin ..
İngiltere'de bir ilkti! Kararını duyurdu
Dünya

İngiltere'de bir ilkti! Kararını duyurdu

İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı" gerekçesiyle üyesi olduğ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay