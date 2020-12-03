Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT toplantısında konuştu:

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik alanına yeniden entegre etmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Bayramov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda Bayramov, Dağlık Karabağ'da yürütülen operasyondan ve sonrasında Rusya'nın ara buluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes bildirisinden bahsetti.

Bayramov, bildirinin Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaklaşık 30 yıldır devam eden silahlı çatışmaya son verilmesi için zemin hazırlandığını belirterek, bildirinin ayrıca göçmenlerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde evlerine dönmesiyle ilgili önemli maddeyi de içerdiğini kaydetti.

Bildiriyle bölgedeki tüm ulaştırma hatlarının açılacağını ve Türk-Rus ortak merkezinin kurulacağını hatırlatan Bayramov, "Bu mutabakatın gerçeğe dönüştürülmesine katkılarından dolayı Rusya ve Türkiye'ye teşekkür ederim. Bu komşu devletler, Güney Kafkasya'da uzun zamandır beklenen barış ve istikrarı sağlayacak bir mutabakatın garantörü olarak önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Bayramov, bölgede barış ve yeniden yapılanma faaliyetlerinin sürdürülmesi, yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin geri döndürülmesi dahil olmak üzere ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlamanın öncelikli görev olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Azerbaycan'da, vatandaşların hak ve özgürlükleri etnik veya dinsel aidiyete bakılmaksızın eşit ve ayrım gözetilmeyen şekilde güvence altındadır. Azerbaycan devleti, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşlarını ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik alanına yeniden entegre etmeye kararlıdır. Bunun için ülkenin anayasası sağlam bir yasal çerçeve sağlamaktadır. Çatışma bölgesindeki Azerbaycanlı ve Ermeni nüfusun, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde, birbirlerinin güvenliğine, etnik ve dinsel aidiyetine saygı göstererek barış içinde bir arada yaşaması sağlanmalıdır ve sağlanacaktır. Biz çatışma sonrasındaki yeni aşamaya, yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına adım atıyoruz. Kalkınma ve iş birliği için yeni olanaklar ortaya çıkmaktadır. Ortaklarımıza gelecek vadeden yeni gerçekleri değerlendirmeye ve bunlardan yararlanmaya çağırıyoruz."