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Aktüel Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutladı
Aktüel

Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de izlediği törende, Azerbaycan ordusunun sahip olduğu savaş sistemleri ile Ermenistan ordusundan ele geçirilen silahlar sergilendi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:39:20 -
Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer, Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı.

Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenen tören için hazırlanan Azadlık Meydanı'nın çevresindeki binalar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ve "Karabağ Azerbaycan'dır" yazılı posterlerle süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tören alanına gelmesinin ardından kutlamalar, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tüm katılımcıları, savaşta şehit olan askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Erdoğan ve Aliyev, aynı anda "Selam asker" diyerek alandaki birlikleri selamladı, sonra eşleri ve birlikte kendilerine ayrılan yerde töreni izledi.

Tören alanına, 28 yıl işgalin ardından Şuşa şehrine dikilen ilk Azerbaycan bayrağı getirildi. Daha sonra 44 günlük savaşa katılan askeri birliklerin sancakları alanda görüldü.

Azerbaycan ordusunun özel harekat birlikleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, jandarmalar, Ulusal Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencileri zafer geçişi yaptı. Askerlerin yürüyüşü esnasında mehter müziği de çalındı. Azerbaycan'a, Vatan Muharebesi'nde her zaman desteğini bildiren Türkiye Cumhuriyeti'nin seçkin askerleri de törene katıldı. Türk Kara Kuvvetlerine bağlı bordo bereli Mehmetçikler boy gösterdi. İki ülke askerinin törendeki uyumu izleyenlerce alkışlandı. Savaşta yaralanan gaziler de geçit töreninde yer aldı.

Askerlerin geçişinin ardından Azerbaycan ordusunun sahip olduğu tanklar, zırhlı araçlar, füze sistemleri ve toplar törende yerini aldı.

2. Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusunun büyük kayıplar vermesine neden olan insansız hava araçları da gösterildi. Azerbaycan ordusunun envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'ların tören alanından geçişini Aliyev tebessümle izledi.

- Ermeni ordusunun savaş meydanında bıraktığı silahlar da törende gösterildi

Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği, çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla, savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen silahlar da sergilendi. Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namlularının mağlubiyet sembolü olarak aşağı indirildiği dikkati çekti.

Hazar denizinde, Bakü açıklarında demirleyen savaş gemilerinin yanı sıra Azerbaycan ordusunun hava kuvvetleri de törene katıldı. Tören alanının üzerinde uçan savaş uçakları, Azerbaycan bayrağının renkleriyle duman izi bıraktı.

Azerbaycan helikopterleri de uçuşlarını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Binlerce Azerbaycanlı da ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla töreni izledi. Önlerinden geçen kahraman askerleri selamlayan vatandaşlar, "Karabağ Azerbaycan'dır", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Tören, sunucunun, "Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın muzaffer Azerbaycan ordusu. Yaşasın sarsılmaz ve ebedi Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" sözleriyle sona erdi.


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