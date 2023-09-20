Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan operasyon açıklaması!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.
Azerbaycan ordusu, Karabağ'da başlattığı terör operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
İlham Aliyev, Karabağ'da yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Aliyev, Ermenistan'ın sözünde durmadığını hatırlattı.
'3 yıldır çekilmediler'
"Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi" ifadeleri ile son durumu aktaran Aliyev, şöyle devam etti:
10 Kasım 2020’de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ’dan çekmedi.