Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur

Ateşkesten sonra 24 saat içinde Ermeni ordusunun Azerbaycan'ın Gence şehrine füzelerle saldırması sonucunda 7 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hikmet Haciyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın devlet düzeyindeki terör politikasının devam ettiğini ve Erivan yönetiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

"Ermenistan saldırılarının durdurulması gerekiyor." Hacıyev, Ermenistan'ın sivil halka yönelik saldırısını "vandalizm ve barbarlık" olarak nitelendirdi ve saldırının Azerbaycan halkına yönelik yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti.

Hajiyev, "Askeri operasyonların gerçekleştirildiği bölgeden uzaktaki şehirlere ve sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak bir savaş suçudur. Bu, Ermeni yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür." Dedi.

Azerbaycan'ın Gence şehrinde Ermenistan'ın vurduğu yıkım, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes havadan görüntülendi

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşimlerine saldırmasının ardından Azerbaycan ordusu bir operasyon başlattı ve Cebrayil şehrini, Hadrut kasabasını ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtardı.