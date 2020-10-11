  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Ermenistan'ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:29:00 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur

Ateşkesten sonra 24 saat içinde Ermeni ordusunun Azerbaycan'ın Gence şehrine füzelerle saldırması sonucunda 7 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hikmet Haciyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın devlet düzeyindeki terör politikasının devam ettiğini ve Erivan yönetiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

"Ermenistan saldırılarının durdurulması gerekiyor." Hacıyev, Ermenistan'ın sivil halka yönelik saldırısını "vandalizm ve barbarlık" olarak nitelendirdi ve saldırının Azerbaycan halkına yönelik yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti.

Hajiyev, "Askeri operasyonların gerçekleştirildiği bölgeden uzaktaki şehirlere ve sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak bir savaş suçudur. Bu, Ermeni yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür." Dedi. 

Azerbaycan'ın Gence şehrinde Ermenistan'ın vurduğu yıkım, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes havadan görüntülendi
Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşimlerine saldırmasının ardından Azerbaycan ordusu bir operasyon başlattı ve Cebrayil şehrini, Hadrut kasabasını ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk çayını en çok Belçikalılar içti
Ekonomi

Türk çayını en çok Belçikalılar içti

Türkiye’den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.

Azerbaycan'dan acı haber!
Dünya

Azerbaycan'dan acı haber!

İşgalci Ermenistan güçleri ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırıda şehit sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. 33..
Bakan açıkladı! Yangınla ilgili sıcak gelişme
Gündem

Bakan açıkladı! Yangınla ilgili sıcak gelişme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay’daki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli yangının kontrol altına alındığı..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay