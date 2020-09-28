Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, BM'ye 'Karabağ' vurgusu

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının ardından dünya kamuoyunun gözü Karabağ bölgesine çevrildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilmesi gerektiğini söyleyerek kararlılık mesajı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Guterres'e Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Paşinyan'ın pişkin 'Dağlık Karabağ' açıklaması

Ermenistan'ın saldırılarında asker ve sivil can kayıpları yaşadıklarını bildirerek, Azerbaycan'ın savunma amacıyla karşı saldırıya geçtiğini bildiren Aliyev, Ermenistan yönetiminin müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" yönündeki açıklamasının sürece ciddi darbe vurduğunu söyledi.

Aliyev, konuşmasının devamında, "Dağlık Karabağ sorunu, yalnızca uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmelidir." dedi.

Türkiye'den Azerbaycan'a destek

Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'a en büyük desteği Türkiye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ve her türlü yardıma hazır olduğumuzu bildirdi.