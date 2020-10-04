Azerbaycan, Cebrail kentini Ermenistan işgalinden kurtardı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında bugün, kritik bir bölge olan Cebrail kenti işgalden kurtarıldı. Aliyev Cebrail kentiyle beraber birkaç köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 8'nci gününde kritik bir bölge olan Cebrail kenti Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındı. İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Cebrail'in müjdesini Twitter hesabından duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını sosyal medya hesabından duyurarak müjdeyi verdi.
Aliyev'in paylaşımı:
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada ise, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." bilgisi paylaşıldı.
Ermenistan'dan Gence'ye saldırı
Öte yandan Ermenistan, bugün Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırı düzenlemişti.