Azerbaycan: Bu yönlerde saldırı girişiminde bulundular

Ermenistan'ın ateşkesi kabaca ihlal ederek saldırı girişiminde bulunduğu duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 12.00'da ateşkes ilan edilmesi yönündeki mutabakata rağmen Ermenistan'ın cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, Ermeni ordusunun bazı sivil yerleşim birimlerini de top atışına tuttuğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırı girişiminin Azerbaycan ordusu tarafından başarı ile önlendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği vurgulandı.

Öte yandan; Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesten sonra, çatışmalar esnasında en çok saldırıya maruz kalan Terter'de sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım da gün yüzüne çıktı.

Saldırılara maruz kalmadan evlerindeki hasarları tespit etmek isteyen Terterliler, 27 Eylül tarihinden sonra ilk kez kentte gelebildi.