Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, işgal konumundaki Hocavend bölgesinde konuşlu 3. piyade alayının darmadağın edildiğini duyurdu.
Ermenistan’ın başlattığı saldırılara Azerbaycan Ordusu sert yanıtlar vermeye devam ediyor.
Dün öğle saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre, 600’e yakın Ermeni askerinin öldüğü kaydedildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, ‘Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal konumundaki Hocavend noktasında konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı imha edildi’ dedi.
İmha gelişmesinin ardından Ermeni güçlerinin herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.
Ermenistan cephesinden kaçan askerler için ‘Vurun’ talimatı verilen düşman güçlerinin küstah planı deşifre oldu. Cepheden kaçan askerlerin Azeri köylerine saldırdığı öğrenildi.