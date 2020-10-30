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Aktüel Azerbaycan, Berde'de sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti
Aktüel

Azerbaycan, Berde'de sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:46:11 -
Azerbaycan, Berde'de sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, ülkenin Berde kentindeki sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Smerç füze sisteminin nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.

Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği zamanın da dün yerel saatle 15.18 olduğu bilgisini aktardı.

Ermenistan ordusunun cepheden 60 kilometre mesafedeki Berde kentine misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.

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