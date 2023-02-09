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Aktüel Azerbaycan Barolar Birliği’nden depremzedelere 1 milyon lira yardım
Aktüel

Azerbaycan Barolar Birliği’nden depremzedelere 1 milyon lira yardım

Azerbaycan Barolar Birliği, Türkiye’deki depremzedeler için 1 milyon lira yardım yapma kararı aldı. Azerbaycan Barolar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Anar Bagirov’un Türkiye'de depremden etkilenenlere ve Türkiye Barolar Birliği üyelerine maddi yardımda bulunulması için sunduğu teklif, oy birliği ile kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 16:52:00 -
Azerbaycan Barolar Birliği’nden depremzedelere 1 milyon lira yardım

Yeni Akit  Ankara

Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanlığı'nın olağanüstü çevrimiçi toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Anar Bagirov Türkiye'de depremden etkilenenlere ve Türkiye Barolar Birliği üyelerine maddi yardımda bulunulması için teklif sundu.

Bagirov: “Yaşanan deprem felaketi Azerbaycan halkını derinden sarstı”

Anar Bagirov felaketin ve çok sayıda insanın kaybının Azerbaycan halkını derinden sarstığını belirterek şunları söyledi: "Biz bir millet, iki devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in talimatıyla, doğal afetin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla kardeş Türkiye'nin deprem bölgesine acil yardımlar gönderilmiştir ve bu yardımlar devam etmektedir. Aynı zamanda Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mehriban Aliyeva'nın talimatıyla depremzedelere destek amacıyla Vakıf kardeş ülkeye insani yardım gönderiyor. Vatandaşlarımız da yardım kampanyası başlattı. Azerbaycan Barolar Birliği olarak bizim de bu konuya kayıtsız kalmamamız, Türk kardeşlerimizin yanında olmamız ve onlara her türlü desteği vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla Türkiye'de depremden etkilenen insanlara ve bu ülkenin avukatlarına Azerbaycan Barolar Birliğinden maddi destek sağlanmasını öneriyorum. Çünkü bu tüm Azerbaycan avukatlarının isteğidir. Türk kardeşlerimize destek veren tüm avukatlara teşekkür ediyorum"

Önerge Başkanlık Divanı üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi

Depremzedelere destek için 1 milyon lira tahsis edilmesine karar verildi. Bu miktarın 500 bin lirası Türkiye İçişleri Bakanlığı Doğal Afet ve Acil Durum Kurumu'na (AFAD), 500 bin lirası ise afet bölgesinde ihtiyaç sahibi olan avukatların istifade etmesi için Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılacak.

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