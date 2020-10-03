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Gündem Azerbaycan askerine Ozan Arif'in 'Ya Karabağ ya ölüm' şiiri
Gündem

Azerbaycan askerine Ozan Arif'in 'Ya Karabağ ya ölüm' şiiri

Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak çatışma devam ederken Azerbaycan askerlerine moral olması için okunan Ozan Arif'in 'Ya Karabağ ya ölüm' şiiri izleyenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:19:00 - 2020-10-03 22:24:20

Ermenistan'la çatışma halinde olan Azerbaycan askerlerine moral olması için okunan Ozan Arif'in 'Ya Karabağ ya ölüm' şiiri izleyenleri duygulandırdı.

Magadiz kontrol altına alındı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 7'nci gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanıİlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Magadiz bölgesini kontrol altına alındığını duyurdu. İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusu bugün Magadiz'de Azerbaycan bayrağını çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Sahada sıcak çatışma devam ederken Ermenistan askerlerinin cepheden kaçtığı görüntüler ise hala konuşulmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu, cepheden kaçan Ermenistan askerlerinin silahlarını tek tek ele geçiriyor.

Ermenistan askerleriyle var gücüyle çatışan Azerbaycan askerlerine ise hem kendi ülkelerinden hem de Türkiye'den destek mesajları sürüyor. Cephedeki askerlere moral olması için Ozan Arif'in 'Ya Karabağ ya ölüm' şiiri okundu. Askerlerie okunan şiir izleyenleri duygulandırdı.

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