Azerbaycan askerinden cephede 'zafer' şarkısı!
Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde Azerbaycan bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Ermenistan işgalinden kurtarılan bir bölgede Azerbaycan askerlerinin zafer şiiri okuduğu görüntüler morallerinin yüksek olduğunu gösteriyor.
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 8'nci gününde yeni gelişmeler devam ediyor. Ermenistan bugün Azerbaycan'ın sivil yerleşim yeri olan Gence'ye saldırı düzenledi. Azerbaycan ise kritik bir bölge olan Cebrail ve birkaç köyü daha işgalden kurtardı.
Ermenistan'ın, askerlerini cepheden kaçmasın diye kelepçelediği görüntüleri medyada yankı bulurken Azerbaycan askerinin ise morali yüksek. Azerbaycan askeri, işgalden kurtardığı yerlerde söylediği zafer şarkıları ve şiirlerle moral buluyor.
Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı
Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Ermenistan'a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran askerler, “Yaşa Azerbaycan” şarkısını söyledi.