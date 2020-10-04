Azerbaycan askerinden cephede 'zafer' şarkısı!

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 8'nci gününde yeni gelişmeler devam ediyor. Ermenistan bugün Azerbaycan'ın sivil yerleşim yeri olan Gence'ye saldırı düzenledi. Azerbaycan ise kritik bir bölge olan Cebrail ve birkaç köyü daha işgalden kurtardı.

Ermenistan'ın, askerlerini cepheden kaçmasın diye kelepçelediği görüntüleri medyada yankı bulurken Azerbaycan askerinin ise morali yüksek. Azerbaycan askeri, işgalden kurtardığı yerlerde söylediği zafer şarkıları ve şiirlerle moral buluyor.

Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı

Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Ermenistan'a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran askerler, “Yaşa Azerbaycan” şarkısını söyledi.