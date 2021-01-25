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Dünya Azerbaycan 30 işgalcinin cenazesini Ermenistan'a verdi
Dünya

Azerbaycan 30 işgalcinin cenazesini Ermenistan'a verdi

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da hayatını kaybeden 30 askerin cenazesini Ermenistan’a geri verdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 04:30:00 -
Azerbaycan 30 işgalcinin cenazesini Ermenistan'a verdi

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki acil durumlar makamından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da hayatını kaybeden 30 askerin cenazesini Ermenistan’a teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, “23 Ocak'ta Laçin ve Matagis'in güneyinde, Füzuli istikametinde arama çalışmaları yapıldı. Azerbaycan tarafı 30 askerin daha cenazesini teslim etti. Bulundukları yer belirtilmedi. Cesetler tanınmaz durumda, mağdurların kimliklerinin tespit edilmesi için adli tıp muayenesine karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmiş ve 9 Kasım’a kadar sürmüştü.

Ermeni tarafının verilerine göre 13 Kasım'dan şimdiye kadar yapılan arama çalışmaları sırasında 1.281 cesede ulaşıldı.

Geçen çarşamba Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, parlamentodaki konuşmasında savaş alanından 3 bin 439 cenazenin çıkarıldığını açıkladı. Ertesi gün Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan ise son verilere göre ölü sayısının 3 bin 450 kişi olduğunu bildirdi.

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