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Aktüel Azerbaycan, 30 Ermenistan askerinin cesedini iade etti
Aktüel

Azerbaycan, 30 Ermenistan askerinin cesedini iade etti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:55:21 -
Azerbaycan, 30 Ermenistan askerinin cesedini iade etti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.

Hacıyev, Ermenistan'ın daha önce cesetlerini almak istemediğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun girişimleri sonucu iadenin gerçekleştiğini belirtti.

Cesetlerin iki ülke sınırında, Gazah-Tovuz istikametinde iade edildiğini bildiren Hacıyev, "Ermenistan ordusunun subay ve askerlerinden oluşan 30 ceset ve 2 yaşlı sivil iade edildi." dedi.

Hacıyev, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine teşekkür etti.

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