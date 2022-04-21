Azcık ilkeleri varsa seni yalanlasınlar! Seni yargılayacaklarla ne işin var Ali Babacan?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 6’lı masada “kanlı bıçaklı” olan siyasetçilerin çelişkili tavırlarına değinerek, Türk Telekom üzerinden yürütülen yolsuzluk suçlamalarına ve ucu Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’na da dokunan iddialara değindi. Karahasanoğlu, “Söyler misin Babacan, seni yargılatacaklarla işbirliğin neden?” diye sordu.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana’da esnaf ile iftar ediyor.

Sohbet sırasında kendisine soruluyor:

“Telekom yolsuzluk değil miydi?”

Ali Babacan, o tarihte AK Parti’de bakan olduğu için dertli..

Bir hafta önce CHP Genel Başkanı Telekom üzerinden AK Parti’ye saldırdı. Tayyip Erdoğan’a saldırdı..

Ali Babacan sustu..

Meral Akşener saldırdı..

6+1 ittifakın içinde birlikte bulunduğu Ali Babacan sustu..

Gelecek Partisi’nden Abdullah Güzeldülger saldırdı..

Hem de, “Cumhuriyetin en büyük yolsuzluğu” diyerek saldırdı..

Utanmadan sıkılmadan saldırdı.

Telekom yolsuzluk idiyse, bu yolsuzluğu yapan AK Parti iktidarı 2012’de, 2013’de bana TMSF’de görev verdiğinde bu yolsuzluğu hatırlatıp, o görevleri reddetmeli idim. Benim yaptığım ahlaksızlık” demesi gerekir iken..

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