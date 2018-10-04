Az sirke ile pırıl pırıl oluyorlar



Amonyak içeren cam temizleyicileri fazlasıyla tahriş edici gazlar yayar ve kazara püskürtülürse göze zararlı olabilir. Bunlar yerine;

● 2 ml bitkisel kaynaklı sıvı sabun veya yeterince arap sabunu, büyükçe bir fincan sirke ve 500 ml sıcak suyu karıştırıp püskürtücülü bir şişeye doldurun. Temizlemek ve cilalamak için yüzde 100 pamuklu bir bez kullanın.



● 2 çorba kaşığı çamaşır sodası ve 3 bardak su; 2 çorba kaşığı mısır nişastası, yarım bardak sirke ve 4 litre ılık su karışımı da işinizi görecektir. Pencerelerinize yukarıdaki karışımları püskürtüp keten bir havlu, temiz, nemli güderi bez veya kauçuk cam sileceği ile temizleyebilirsiniz. Gazete kağıdı da bu amaçla sıklıkla kullanılmaktadır ancak, nemlendiklerinde kimyasal duman verirler.

En küçük boy gazlı içecekte 300, en büyük boyda (1,5 litreden fazla) 500 kalori var. Bu da 33 kaşık şeker atılmış kahveye denk geliyor!