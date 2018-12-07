Az pişmiş yumurtada tehlike!

Korunmak için en iyi yol, bu tür gıda ürünlerini az pişmiş ya da çiğ yememek, mutfak tezgahını, yiyeceği hazırladığınız kapları ve ellerinizi iyice yıkamaktır.

Salmonella, insanlarda ishalli hastalığa sebep olan bir bakteri grubudur. Genellikle, hayvan dışkısı bulaşmış yiyecekler yoluyla yayılır. Salmonella’nın birçok farklı tipi vardır.

Gıda ürünleri, yıkanmamış mutfak malzemeleri ya da bazı ev hayvanlarının dışkılarıyla temastan sonra ellerin yıkanmaması sonucu da enfekte olabilir.

BELİRTİLERİ:

Salmonella ile enfekte kişide enfeksiyondan sonra 12-72 saatte ishal, ateş ve karında kramp gelişebilir. Hastalık çoğunlukla 4 ilâ 7 gün sürer ve hastaların çoğu tedavisiz iyileşir. Ancak bazı kişilerde hastalık, hastaneye yatırılmayı ve antibiyotik kullanmayı gerektirebilecek kadar ağır olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler bu grupta yer alır.