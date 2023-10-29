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Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Yeniakit Publisher
2023-10-29 17:00:00 -
Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Türkmenistan ile ticaret hacminin 3 kat arttığını belirten Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Oral, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki geliştirme koridoruna Türkmenistan'ın da katılması için Berdimuhamedov'a teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 4 yılda 3 kat arttığını belirtti. Büyükelçi Oral, başkent Aşkabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un Türkiye'ye resmi ziyaretini ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Basın toplantısında İletişim müşaviri Hayrettin Bektaş ve basın mensupları katıldı.

3 kardeş ülke gücünü birleştirecek

Berdimuhamedov'un Türkiye ziyareti hakkında bilgi veren Oral, Türkmen liderin ziyaretine Türk tarafının çok büyük önem verdiğini ve Berdimuhamedov'un en üst derecede ağırlandığını söyledi. Oral, Berdimuhamedov'un Türkiye'deki görüşmelerini, temaslarını anlattı. Kendisinin 2020 yılı başında Türkmenistan'da büyükelçilik görevine başladığı hatırlatan Oral, "Aradan yaklaşık 4 yıl geçmiş durumda. Bu 4 yıllık sürede Türkmenistan ile ikili ticaret hacmimiz 3 kat artış gösterdi.

Geçen yılı 2,1 milyar dolarla tamamladık. 2023 yılında bu seviyeyi ilk dokuz ayda yakaladık. Yani bu şu demek, bizim bu seneki beklentimiz 3 milyar dolara yaklaşacağını düşünüyoruz ikili ticaret hacmimizin." dedi.
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Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ticaret hacminin özellikle son yıllarda çok ciddi ivme yakaladığını aktaran Oral, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmayı daha sonra bunu ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi.

Aşkabat'ta 6-8 Aralık'ta Türk ihraç ürünleri fuarının yapılacağını hatırlatan Oral, Berdimuhamedov'un teklifiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon (HEK) toplantısının da Aşkabat'ta gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki araştırma ve geliştirme koridoruna Türkmenistan'ın da katılması için Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a teklifte bulunulduğunu belirten Oral, "Bu 3 kardeş ülke arasındaki, özellikle yüksek teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, bu konudaki işbirliğinin geliştirilmesine ciddi katkı yapacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

 

 

3
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Yorumlar

543

irandaki 50 milyon türkte defolup gitsin türk ülkelerine erdoğan bu konuda birşeyler yapmalıdır

Söz

Azerbaycanla türmenistanla yol mu yürünür biri israilin biri rusyanın kuklası kendi iradeleri yok adamı yarı yolda bırakırlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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