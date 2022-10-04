Az önce duyuruldu! Balistik füze ateşlendi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, tanımlanamayan bir balistik füzeyi doğuya doğru fırlattı" denildi.

Güney Kore ABD ile askeri tatbikatları hızlandırırken Kuzey Kore, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın silah testlerinin bir parçası olarak tanımlanamayan bir Balistik Füze fırlattığını söyledi.

Japonya sahil güvenliği de, şüpheli bir Kuzey Kore balistik füzesinin fırlatıldığını doğrulayarak, denize düşmüş olabileceğini belirtip gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, "Balistik füze denize düşmüş gibi görünüyor. Be sebeple düşen nesnelere yaklaşmayın" denildi.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin ardından Japonya'nın bazı bölgelerinde alarm verildi. Acil çağrıda, "Lütfen binaları tahliye edin" denildi. Ulusal yayın kuruluşu NHK, uyarının ülkenin iki kuzey bölgesi için geçerli olduğunu söyledi.

Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.