Az daha gözünden oluyordu Bursa’nın İnegöl ilçesinde, fırlayan odun parçasının gözüne girmesi sonucu bir işçi hastanelik oldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, fırlayan odun parçasının gözüne girmesi sonucu bir işçi hastanelik oldu.

Olay, Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. A.K’nin kestiği odun parçası makineden fırlayarak gözüne girdi. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından A.K. Bursa’ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.