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Yaşam Az da facia yaşanacaktı! Yaramaz çocuk herkesi seferber etti
Yaşam

Az da facia yaşanacaktı! Yaramaz çocuk herkesi seferber etti

Yeniakit Publisher
2024-05-02 17:37:00 -

Sivas'ta yaramaz bir çocuk çıktığı pencerede mahsur kaldı. Küçük çocuk kurtarılana kadar yürekler ağızlara geldi.

Sivas’ta evinin balkonunda oynayan çocuk rüzgarında etkisiyle kapanan pencere ve balkon demiri arasında mahsur kaldı. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler sonrası itfaiye ekipleri çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Oyun oynamak için evin balkonuna çıkan çocuk, pencereye tırmandı. Çocuğun tırmandığı pencere bir süre sonra rüzgârın da etkisiyle kapandı. 4’üncü katta mahsur kalan çocuk, aşağı düşmemek için bir süre hareketsiz kaldı. Çocuğun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri merdiven ile çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Yürekleri ağza getiren anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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