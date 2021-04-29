Ayyaşların dünyadan haberi yok

Yavuz Selim İstanbul

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan yeni önlemler gereği iki hafta süreli tam kapanma boyunca tekel bayilerinin de kapalı kalacak olmasına tepki gösteren laikçi zihniyet, benzer örneklerin dünyanın birçok ülkesinde daha sert biçimde uygulandığını görmezden geliyor.

İngiliz de yasakladı Alman da

Ülkemizde laikliğin sembolü haline getirilmek istenen alkol, koronavirüs sürecinde yine gündemde. Bu akşam başlayacak 17 günlük tam kapanma süresince alkol satış noktalarının da kısıtlamaya tabi tutulmasını “yaşam biçimine müdahale” ve “şeriat geliyor” yaygarasıyla karşılayan sarhoş zihniyetin dünyadan haberi yok. Korona partilerinde alkol tüketmek için bir araya gelen insanların koronayı evlerine taşıdıklarının bilimsel olarak saptanması gerekçesiyle Türkiye’de alınan bu karar, içkinin su gibi tüketildiği Avrupa ülkelerinde daha ağır biçimde uygulanıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka/Grönland ve İspanya’nın yanı sıra Rusya, Japonya, Tayland ile Hindistan’da alkol satışı ve tüketiminin salgın tedbirleri kapsamında çeşitli tarihlerde yasaklandığı belirlendi. Alkol yasağını ihlal edenlere ise 13 bin 500 Euro gibi büyük cezalar kesildi.

Avrupa’ya da mı şeriat geliyor!

“Bu ülkelere de mi şeriat geliyor” sorusuna yol açacak örnekler şöyle:

• Almanya’nın Münih, Hamburg, Hessen, Bavyera şehirlerinde koronavirüs önlemleri nedeniyle belirli tarih aralıklarında alkollü içki tüketimi yasaklandı. Kamusal alanda uygulanan yasak, Almanya’nın salgınla mücadelede elini güçlendirdi.

• İngiltere’de kalabalıkların biraraya gelmesini engellemek için pub, restoran ve barlarda alkol satışı yasaklandı. Tam karantinadan aşamalı olarak çıkmaya başlayan İngiltere’de şu an, bazı kentlerde kalabalıkların park ve nehir kıyılarında toplanmaması için açık havada alkol satışına ve içilmesine kısıtlama uygulanıyor.

• Fransa’da, 1 Nisan’da ilan edilen kısmi karantina kuralları çerçevesinde, açık havada alkol satışı yasaklandı. Yasağın sebebi insanların sosyal mesafesiz şekilde biraraya gelmesini engellemek olarak gösterildi.

• İsveç’te Kasım 2020-Şubat 2021 arasında 3 ay boyunca alkol satışı yasaklandı. Akşam saat 22.00'den sonra uygulanan alkol yasağının gerekçesi, "alkol tüketiminden kaynaklı sosyalleşmeden doğan bulaşların" salgını artırması olarak gösterildi. İnsanların alkollü tükettikçe maske kuralını da ihlâl ettiğine vurgu yapıldı. Alkolün bağışıklığı zayıflattığına da dikkat çekildi.

İçene 13 bin euro ceza

• İspanya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında alkol yasağı uygulanıyor. Katalonya bölgesinde, sokakta alkol içenlere 13 bin 500 euro ceza kesiliyor. Yasak; gece kulüpleri ve barların kapanması sonucu gençlerin açık alanlarda buluşarak virüsün yayılmasına yol açabileceği gerekçesiyle alındı.

• Danimarka’ya bağlı bir özerk bölge olan Grönland’da alkol satışı 18 günlüğüne yasaklandı. Başkenti Nuuk’ta alkol satışı, ‘insanların bulaşa dair farkındalığını azalttığı’ gerekçesiyle yasaklandı. Başbakan Kim Kielsen, 28 Mart-15 Nisan 2020 arasındaki yasağın aynı zamanda çocukları korumak için getirildiğini açıkladı. Bu yasak sırasında Grönland’de tam kapanma olmamasına rağmen barlar kapatıldı. Sağlık Bakanı Martha Abelsan da “Maalesef Nuuk’ta son zamanlarda aile içi şiddet vakaları artmaya başladı. Aşırı alkol tüketimi ebeveynlerin çocuklara zarar vermesine yol açabiliyor” dedi.

Rusya’da bile yaptırım var

• Rusya’da 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında her türden alkol satışı yasaklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle alkol yasaklandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) bu dönemde yapılacak aşıların, aşı yapılanlarda etkili olabilmesi için alkol tüketiminin yapılmaması gerektiği gerekçesiyle alkol satışının yasaklandığını duyuruldu. Rospotrebnadzor açıklamasında, “11 günlük alkol tüketimi koronavirüsü engellemeye yardımcı olmaz, aksine yayılmasına neden olur. Buna önemle dikkat etmenizi rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Alkol tükettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanacağı kaydedildi.

• Japonya’da ise 25 Nisan-11 Mayıs arasında ilan edilen yeni kurallarla alkol satışı yasaklandı. Ülkede restoran, bar ve karaoke kulüplerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında içki ürünleri satılmıyor.

İçkiye korona vergisi

• Tayland’da Nisan 2020’de insanların yeni yılı kalabalıklar halinde kutlayarak virüsü yaymasını engellemek için 10 günlük alkol satılı yasağı getirildi. İçki satılan dükkanların tamamı kapatıldı.

• Hindistan’da içki, ilk karantina kararında yasaklandı. 40 gün süren yasağın kaldırıldığı 4 Mayıs 2020’de, alkol satan dükkanların önünde biriken kalabalıkların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle bazı noktalardaki içki satışı yeniden yasaklandı. Başkent Yeni Delhi’de kalabalıkların toplanmaması gerekçesiyle alkole yüzde 70 oranında virüs vergisi getirildi.